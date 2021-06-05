شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تتجاوز عتبة 80 ألف وفاة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينوس ايرس - أ ف ب

أعلنت السلطات الأرجنتينية، الجمعة، عن أنها تجاوزت عتبة 80 ألف وفاة بفيروس كورونا من أصل نحو 4 ملايين إصابة منذ بداية الجائحة.

وسُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 30 ألفاً و950 إصابة فضلاً عن 539 وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 80411.

في نهاية عام 2020، سجلت الأرجنتين حوالى 43 ألف وفاة. ومنذ بداية 2021، تضاعف هذا الرقم تقريباً وفقاً للبيانات الرسمية. ويوجد حالياً 7668 شخصاً في أقسام العناية المركزة في المستشفيات.

ولا تزال بؤرة العدوى متركزة في بوينس أيرس ومحيطها حيث يعيش 15 مليون نسمة في بلد يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الجمعة، عن أن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لكوفيد-19 بعد عقده اجتماعاً عبر الفيديو مع نظيره فلاديمير بوتين.

وقال فرنانديز: «الأحد المقبل ستتجه طائرة الى موسكو لإحضار العنصر النشط بحيث يمكن بدء الإنتاج على الفور في الأرجنتين». وأضاف: «نحن مسرورون بالنتائج التي حققها هذا اللقاح لأنه تم إنقاذ حياة الملايين من الأرجنتينيين».

وكانت الارجنتين في كانون الاول/ديسمبر الماضي أول دولة في أمريكا الجنوبية ترخص لاستخدام اللقاح الروسي.