الصين تقر استخدام لقاح «سينوفاك» للأطفال من سن الثالثة

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أقرت الصين الاستخدام الطارئ للقاح «سينوفاك» الذي تنتجه شركة سينوفاك بيوتك الصينية، للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاماً بحسب يين ويدونغ رئيس شركة سينوفاك بيوتك.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاماً.

وحملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو الجاري، لا تشمل حتى الآن منح لقاحات لمن هم دون سن الثامنة عشرة.

وذكر يين ويدونغ أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.