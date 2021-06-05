شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينظم النسخة الأولى من بطولة الريشة الطائرة الصيفية للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وام

ينظم نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ولجنة الريشة الطائرة في اتحاد الامارات لكرة الطاولة، بطولة الريشة الطائرة الصيفية للسيدات بنسختها الأولى في الدولة، خلال الفترة من العاشر حتى الثاني عشر من شهر يونيو الجاري، والتي ستشهد للمرة الأولى بطولة زوجي اللاعبات المواطنات، وزوجي الوافدات، وفردي المواطنات وفردي الوافدات.

وأكدت نسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية في نادي النصر، أن نادي النصر هو الأول من بين أندية الدولة الذي أدخل هذه الرياضة في الدولة خلال مبادرته بشهر نوفمبر الماضي ضمن العدد الكبير من الرياضات في النادي، ما يعكس حرص مجلس إدارة النادي وشركة النصر للألعاب الرياضية على نشر هذه اللعبة، خصوصاً لدى شريحة السيدات كما هو الحال في بقية فرق العنصر النسائي في النادي.

وأوضحت أن الباب مفتوح لجميع اللاعبات للمشاركة في هذه البطولة من المواطنات وكل الجنسيات الأخرى بأعمار تبدأ من 16 عاماً فما فوق، علماً أن المشاركة مجانية وبدون رسوم، وستقام منافساتها على أرض ملاعب نادي النصر، مع التقيد التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع قبل الفوز والخسارة.

ومن جانبها أكدت المدربة سهاد عويس مدربة اللعبة في نادي النصر عضو رياضة المرأة في لجنة الريشة الطائرة أن هذه الرياضة بدأت بالانتشار تدريجياً في الدولة بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص، وتم تنظيم العديد من البطولات لها على مستوى مجلس دبي الرياضي، وبطولة الشيخة هند، ودولية حمدان بن راشد للريشة ودولية فزاع للريشة وغيرها من البطولات، وأن ما يميز هذه البطولة أنها ستشهد لأول مرة منافسات للزوجي على مستوى اللاعبات المواطنات.