شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكثف التوعية الميدانية للسائقين بفحص إطارات المركبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كثفت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات، التوعية الميدانية لفحص سلامة إطارات المركبات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وذلك تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال النقيب فهد البلوشي مدير فرع الطرق الخارجية، إن التوعية الميدانية تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات بشكل عام، وسلامة الإطارات بشكل خاص من خلال المعايير والمقاييس الواجب توافرها في الإطارات، والحد من الأسباب كافة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الصيفية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

ولفت إلى أن هذه الفترة من العام تشهد ارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث بسبب انفجارها، واتباع الإرشادات الصحيحة لضمان سلامتها، ومنها تاريخ صناعتها ومدة صلاحيتها وفحصها بشكل دوري، والتأكد من حالة الإطارات الجديدة قبل الشراء، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة.

يذكر أن شرطة الشارقة تقوم ببث رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة من المرئية والمقروءة والمسموعة والذكية، إلى جانب الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأسباب الحوادث وطرق تجنبها.