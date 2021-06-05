شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لإطلاق المرحلة الجديدة لـ"حياة كريمة" و143 قرية جاهزة للافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة للإطلاق الرسمى للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رسميًا، وذلك بعد حصر احتياجات جميع القرى المستهدفة بتلك المرحلة على أرض الواقع، ويعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وكان الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن "حياة كريمة كل يوم بها جديد، ونعمل فى 52 مركز إدارى، وكل المشروعات جاهزة للانطلاق، وهناك مشروعات دخلت حيز التنفيذ، ولدينا ما يزيد عن 9 آلاف مشروع جاهزة للانطلاق، وفى انتظار إشارة البدء والجداول الزمنية للتنفيذ لن تزيد عن سنة واحدة، قائلا"هناك مشروعات فى 143 قرية جاهزة للافتتاح من بينها عدد كبير من المدارس، وعدد من مشروعات الرصف والصرف الصحى، ومن الممكن أن يفتتح الرئيس السيسى قرى بالكامل، لدينا 143 قرية جاهزة للافتتاح".

وتتمثل المشروعات التى يجرى عملها خلال الفترة الراهنة والقادمة، إلى جانب مشروعات لإنشاء أو رفع كفاءة وحدات "سكن كريم :

-تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية.

-إنشاء 162 مركز شباب جديد، وتطوير المبانى فى 299 مركز شباب و105 ملاعب.

-تنفيذ 460 مشروعًا تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة،وتجديد عدد من الكبارى.

- تنفيذ 1388 طريقًا بإجمالى أطوال 5590 كم.

-تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية.

-إنشاء وتطوير 29 مركزًا طبيًا، وتطوير 114 وحدة صحية.

-تطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف، وانشاء 17 نقطة جديدة.

-تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعى.

-حصر أعداد المستحقين لسكن كريم فى المراكز المستهدفة.

-تنفيذ مشروعات للصرف الصحى لتبلغ 248 قرية.

-تنفيذ مشروعات تحسين جودة مياه الشرب بـ24 مركزا.