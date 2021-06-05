بالصور.. إصابة 5 أشخاص في تصادم جرار بقطار ركاب على خط أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قال مصدر بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، إن 5 أشخاص أصيبوا بحروج خفيفة في حادث تصادم جرار بقطار ركاب رقم 1024 خط "أسوان- السد العالي" وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وأوضح المصدر، أن الحادث وقع صباح اليوم، أثناء ضم جرار الإمداد على قطار الركاب بعد تعطله في المنطقة الواقعة بين محطة الصداقة والسد العالي، ولكن الجرار اصطدم بالعربة الأخيرة للقطار ما أدى إلى خروج جزء منها عن القضبان.

وانتقلت قيادات المنطقة الجنوبية ومديرية الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وجاري العمل على استعادة الحركة بين محطة "أسوان- والسد العالي" واستئناف مسير القطار.