​بعد ساعات.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية والامتحان التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تقعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم السبت مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، وكل التفاصيل المتعلقة بالامتحانات.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إذاعة المؤتمر الصحفي على القنوات المصرية في تمام الساعة الثانية من عصر اليوم السبت، لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المؤتمر يتضمن الرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.​