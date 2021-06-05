الثانوية العامة| هل تصحيح الامتحانات إلكترونيًا في مصلحة الطلاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام سيتم تصحيحها إلكترونيًا.

وقال شوقي في المؤتمر الصحفي أمس الخميس، إن التصحيح الإلكتروني، يضمن عدم وجود عنصر بشري تحقيقًا للعدالة، مؤكدًا أن شبكات الإنترنت وضعها الفني جيد جدًا، كما أن المدارس مجهزة للامتحانات بصورة مطمئنة.

وفي السياق، أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن التصحيح الإلكتروني، يساهم بالفعل في تحقيق قدر كبير من الموضوعية، بحيث لا تؤثر الحالة النفسية والمزاجية للمصحح على درجة الطالب، كما أنه يوفر قدرًا كبيرًا من الدقة، فلا مجال لنسيان نقطة بدون تصحيح أو تقديرها بشكل خاطئ.

وأضاف حجازي لـ"الخليج 365"، أن التصحيح الإلكتروني، يوفر قدرًا كبيرًا من السرعة في إعلان النتائج، ما يساعد على التخلص من حالة القلق التي تعقب فترة الامتحانات، انتظارًا لظهور النتيجة ومن ثم يساعد الطالب على الاستمتاع بوقته والتجهيز لما بعد الثانوية العامة بشكل أفضل في ظل إتاحة وقت كافي لدراسة متأنية لكل الخيارات والمسارات الأكاديمية المتاحة.

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