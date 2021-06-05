إصابات كورونا بالهند تتخطى 28 مليون ومخاوف من “الطفرة المزدوجة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 دقائق

أعلنت الهند اليوم السبت عن تسجيل 120529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات بمقدار 3380 حالة.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 28.69 مليون والوفيات 344.082.

وكانت دراسة أجراها أطباء في الهند، نشرت أمس الجمعة، خلصت إلى أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد للمطعمين بشكل كامل أو جزئي، تسبب فيها النوع B.1.617 من العدوى، والذي يتضمن ثلاث سلالات.

ورصد الأطباء في الهند 63 حالة من “العدوى المخترقة” وهي تسمية تطلق على حالات الإصابة بنفس المرض الذي كان يفترض للقاح أن يحصن ضده.

ووفق الدراسة، فإنه تم تحديد السلالة B.1.617 لأول مرة في ولاية ماهاراشترا الهندية، وتعرف أيضا باسم سلالة الطفرة المزدوجة، وقد تم رصدها مؤخرا في العديد من البلدان.

ووفقا للأطباء الهنود، فإن هذه السلالة قد تكون أحد أسباب ظهور الموجة الثانية من الوباء في البلاد.

ومع استمرار ارتفاع أعداد حالات الوفيات والإصابة بكورونا في الهند، يرصد مسؤولو الصحة العامة ظهور طفرات يمكن أن تجعل الفيروس ينتشر بشكل أكبر وأكثر عدوى، أو يمكن أن يتسبب في مرض خطير.

ويعتقد العلماء أن متغيرات SARS-CoV-2 المسؤولة عن هذه الموجة الثانية من الحالات في الهند تتضمن طفرتين على الأقل تجعلهما أكثر خطورة، إلا أن هذه الطفرات مألوفة بالفعل لخبراء كوفيد-19 وقد تم العثور على أحدهما في متغير، جرى تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا، بينما الآخر جزء من متغير يعتقد أنه ظهر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما يعتقد الباحثون أن هاتين الطفرتين قد تجعل من السهل على الفيروس إصابة الخلايا البشرية وتجنب الحماية التي توفرها الخلايا المناعية، مثل الأجسام المضادة.

ووفقا لأحدث البيانات من قاعدة بيانات الجينوم العامة GISAID، تحتوي 38٪ من العينات المتسلسلة وراثيا من الهند التي تم جمعها في مارس على الطفرتين وقد أطلق العلماء على هذا النوع B.1.617 البديل.