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الصين.. قتيل و7 مفقودين بانفجار في منجم فحم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

علم الصين

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية “سي سي تي في”، اليوم السبت، إن شخصا لقي مصرعه، وفقد 7 آخرون، بحادث في منجم فحم بوسط الصين.

وذكرت قناة CCTV أن “انفجارا عرضيا” وقع في منجم فحم تديره شركة Henan Hebi للفحم والكهرباء في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، وبدأت السلطات في مقاطعة هنان خطة استجابة طارئة.

وقالت حكومة المقاطعة الشهر الماضي إنها وافقت على إعادة فتح منجم آخر تديره شركة Henan Hebi بعد إغلاقه لعدم امتثاله للشروط المطلوبة.

وتجري الصين عمليات تفتيش للسلامة في مناجم الفحم في جميع أنحاء البلاد، لكن أسعار الفحم المرتفعة القياسية دفعت عمال المناجم إلى زيادة الإنتاج لمواجهة فجوات الإمداد.

وكان مجلس الوزراء الصيني قال في مايو الماضي، إنه سيعمل على استقرار أسعار السلع المرتفعة، مع تشجيع منتجي الفحم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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