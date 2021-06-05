الكاظمي: لن أترشح للانتخابات

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2021 9:40 صباحًا

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الإيرانيين، أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية، وأنه “من غير المعقول أن يفكر بانتخابات نزيهة عادلة وأن يكون طرفا بالمنافسة السياسية فيها”، مؤكدا أنه اختار أن يكون طرفا محايدا لدعم الانتخابات فقط ويقف على مسافة واحدة من الجميع، قائلا إن هناك جهات تتهمه بأشياء باطلة.

أضاف: “أنا شخصيا لن أدخل الانتخابات، ولا يوجد عندي حزب، ولكن هناك من يحاول أن يوجه لرئيس الوزراء اتهامات باطلة بأنه سوف يدخل الانتخابات”.

تابع: ” فليفهم الجميع أن هدفي هو محاولة الوصول إلى مبدأ العدالة لكل الكتل السياسية ولكل الأحزاب والفعاليات الشعبية في العراق… دوري أن أحمي الانتخابات وأوفر فرص نجاحها. لن أشارك في الانتخابات، ولن أدعم تحالفا على حساب تحالف، وإنما سوف أشجع الجميع على الحوار، وبناء قواعد العمل والتنافس الوطني.”

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات نيابية مبكرة في 10 تشرين الاول المقبل، وذلك استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019.