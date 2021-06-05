مقتل “مستشار” قاسم سليماني في كمين نصبه “داعش” في سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2021 9:00 صباحًا

نعت وسائل إعلام إيرانية الخميس، المستشار العسكري في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده، ومرافقه محسن عباسي.

وشُيِّع في المستشفى العسكري بمدينة حمص وسط سوريا، أمس، زاده وعباسي اضافة الى اللواء في قوات النظام نزار عباس الفهود الذين لقوا مصرعهم في كمين نصبه تنظيم داعش على موكب عسكري في منطقة السخنة التابعة لمدينة تدمر شرق محافظة حمص.

وذكرت مصادر متقاطعة أن عبد لله زاده “كان ضابط أمن السيدة زينب جنوب دمشق ثم البوكمال وأحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في معارك غوطة دمشق وحلب”.

ونشرت وكالة “فارس” الإيرانية، صورة للقتيلين الإيرانيين. وقالت إنهما قضيا بكمين نصبه تنظيم داعش بين دير الزور وتدمر في البادية السورية، فيما أظهرت صورة نشرتها وكالة “مهر” الإيرانية المستشار العسكري حسن عبد لله زاده رفقة قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020.

من جهتها، أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة بهجوم واسع شنّه تنظيم داعش، الخميس، استهدف رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 7 سيارات لميليشيات إيرانية في منطقة وادي أبيض في السخنة شرق حمص على الطريق بين تدمر ودير الزور، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من صفوفها بينهم قادة كبار في الحرس الإيراني.

وتعد مناطق البادية شرق حمص ودير الزور ولغاية الحدود مع العراق، مناطق نفوذ إيرانية معقلها البوكمال على الحدود مع العراق. وتنتشر هناك الميليشيات الإيرانية، وأبرزها “فاطميون” و”زينبيون” و”حزب الله العراقي” و”حزب الله اللبناني”، إلى جانب قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة لها، وذلك بحسب “العربية”.