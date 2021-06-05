أوكرانيا ترفض العرض الإيراني: لتوضيح ملابسات الحادث ومحاكمة المرتكبين أولاً

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشف مسؤول في الخارجية الأوكرانية أن بلاده ترفض عرضا إيرانيا بدفع مئة وخمسين ألف دولار لأسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني قبل أكثر من عام، بصاروخ.

وأكد المسؤول الأوكراني أنه يتعين على إيران أولاً توضيح ملابسات حادث تحطم الطائرة ومحاكمة المرتكبين، ثم دفع تعويضات.

طفت أدلة دامغة جديدة على السطح نهاية شهر نيسان الماضي تؤكد على أن حادثة إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني، لم تكن على سبيل الخطأ بأي حال من الأحوال، بل كانت عملا متعمدا مقصودا.

وتوصل محققو السلامة من هيئة الطيران المدني الإيرانية إلى أن طائرة الركاب المنكوبة من طراز «بوينغ 737 – 800» قد أُسقطت عن طريق الخطأ في كانون الثاني 2020، بعد وقوع خطأ في التحديد من قبل إحدى وحدات الدفاع الجوي الإيرانية التي اعتبرت الطائرة المدنية هدفاً معادياً وتعاملت معها على هذا الأساس. وقد لقي كل ركاب الطائرة رفقة أفراد الطاقم مصرعهم والذين بلغ عددهم 176 راكباً في الحادثة، وذلك بحسب “العربية”.