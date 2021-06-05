شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إعانات البطالة المعززة للأمريكيين مؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البيت الأبيض، أن إعانات البطالة المعززة التي تمنح للأمريكيين والتي أُعلن عنها خلال الفترة الأخيرة مؤقتة فقط.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأيض الجمعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن طبيعة إعانات البطالة مؤقتة قائلة إنه من المهم للناس "أن يتفهموا بشكل واقعي أن الرئيس لم يقترح، ولا أي شخص من الإدارة على الإطلاق، جعل هذه الأمور دائمة أو القيام بذلك على المدى الطويل". وأكدت المتحدثة أنه كان هناك محاولات لإيضاح ذلك للعامة.

وأضافت ساكي أن حكام الولايات الذين يختارون إنهاء هذه المزايا المعززة في ولاياتهم ليس لديهم بيانات للنظر في التأثير الذي قد يستجد على سوق العمل.

وأكدت ساكي: "لا أعتقد أنه بإمكاننا تقييم البيانات التي لم تطبق في الولايات بجميع أنحاء البلاد حتى الآن. وما نتحدث عنه حقًا من ولاية إلى أخرى هو أن المحافظين يتخذون قراراً بالتراجع عن قبول إعانات البطالة لمدة ستة أسابيع أو ثمانية أسابيع".

ومن جانبها، قالت "سي إن إن" إن أكثر من 20 ولاية يقودها الجمهوريون قررت إنهاء إعانات البطالة المعززة في وقت مبكر لاعتقادهم أن المزايا المعززة تمنع الأمريكيين من العودة إلى سوق العمل.