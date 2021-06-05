حصيلة نوعية لقيادة عمليات بغداد فِي جانبي الكرخ والرصافة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهمين بترويج المخدرات، والدكة العشائرية فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تَمَكَّنَت من اعتقال ثلاثة متهمين بتجارة وترويج المواد المخدرة في مدينة الصدر وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، واسلحة، وأجهزة تعاطي".

واضاف البيان ان "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية اعتقلت متهمين اثنين بــ (الدكة العشائرية)، ومتهم ثالث بجرم السرقة"، لافتا الى ان "مديرية مكافحة المتفجرات فككت رمانتين يدويتين في منطقتي الشعب والنهروان، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".