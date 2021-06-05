انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 149.450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 150.000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 150.000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.