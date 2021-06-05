ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 149.450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 150.000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

