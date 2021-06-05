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4 قتلى على الأقل في قصف تركي شمالي العراق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 من قوات البيشمركة الكردية وأصيب 6 آخرون في قصف تركي على بلدة العمادية بمحافظة دهوك، شمالي العراق.

وقال مصدر أمني كردي لـ"الخليج 365" إن "5 من عناصر البيشمركة قتلوا وأصيب 6 بجروح في قصف جوي تركي على العمادية".

وكانت القوات التركية جددت، الثلاثاء الماضي، قصفها لقرى وبلدات في محافظة دهوك إحدى مدن إقليم كردستان شمالي العراق.

وتشهد مدن إقليم كردستان قصفا بشكل شبه أسبوعي من الطيران العسكري والمدفعية التركية بدعوى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني التي تتمركز في القرى الجبلية داخل الحدود العراقية. 

وسجلت الحكومة العراقية عدة احتجاجات على العمليات التي تقوم بها قوات أردوغان داخل أراضيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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