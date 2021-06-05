4 قتلى على الأقل في قصف تركي شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 من قوات البيشمركة الكردية وأصيب 6 آخرون في قصف تركي على بلدة العمادية بمحافظة دهوك، شمالي العراق.

وقال مصدر أمني كردي لـ"الخليج 365" إن "5 من عناصر البيشمركة قتلوا وأصيب 6 بجروح في قصف جوي تركي على العمادية".

وكانت القوات التركية جددت، الثلاثاء الماضي، قصفها لقرى وبلدات في محافظة دهوك إحدى مدن إقليم كردستان شمالي العراق.

وتشهد مدن إقليم كردستان قصفا بشكل شبه أسبوعي من الطيران العسكري والمدفعية التركية بدعوى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني التي تتمركز في القرى الجبلية داخل الحدود العراقية.

وسجلت الحكومة العراقية عدة احتجاجات على العمليات التي تقوم بها قوات أردوغان داخل أراضيها.