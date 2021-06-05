10 سنوات سجنا لسيدة السلفادور الأولى السابقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكم على السيدة الأولى السابقة في السلفادور وشقيقها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة غسل الأموال يوم الجمعة.

وأعلن المدعي العام الحكم على آنا ليجيا دي ساكا وشقيقها. وكان زوجها الرئيس السابق أنطونيو ساكا قد حكم عليه بجرائم مماثلة قبل ثلاث سنوات.

وتتعلق الجرائم التي وقعت خلال فترة ولاية ساكا من عام 2004 إلى عام 2009 بمبالغ بلغت نحو 26 مليون دولار.

والجمعة أيضا, اعتقل العمدة السابق لعاصمة البلاد سان سلفادور , الذي تم انتخابه قبل بضعة أشهر, ووضع قيد الإقامة الجبرية, حسبما ذكر مكتب المدعي العام والشرطة .

واتهم أرنستو مويشوندت بارتكاب جرائم من بينها التواطؤ مع عصابات إجرامية.

كما وجهت اتهامات أمس الجمعة ضد الرئيس السابق موريسيو فونيس، الذي تولى رئاسة البلاد من 2009 إلى 2014، وذلك للاشتباه في ارتكابه جرائم من بينها تشكيل منظمة إجرامية.

والإثنين دخلت السلفادور في أزمة سياسية عقب تصويت البرلمان على إقالة قضاة في المحكمة العليا يناهضون الرئيس نجيب أبوكيلة.

خطوة أدرجتها المعارضة في خانة الانقلاب وأثارت انتقادات دولية، حيث أقال حلفاء الرئيس الذين فازوا بالأغلبية المطلقة في انتخابات فبراير/شباط بعيد تنصيبهم السبت، جميع قضاة الدائرة القضائية الدستورية في المحكمة العليا لإصدارهم أحكاماً "تعسفية".

وصوّت البرلمانيون أيضاً لصالح إقالة مدعي عام البلاد راؤول ميلارا الذي يعدّ مقرّبا من حزب معارض.