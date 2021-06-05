مقتل 8 من قوات الأمن في اشتباكات شمالي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 من قوات الأمن الأفغاني على الأقل، السبت، في هجوم نفذته حركة طالبان في ولاية بغلان شمالي البلاد.

وبحسب مسؤول أمني أفغاني، طلب عدم الكشف عن هويته، فإن قائدي شرطة لمنطقتين بإقليم باغلان شمال البلاد، سقطا ضمن مجموعة القتلى.

وأشار إلى وقوف حركة طالبان خلف الهجوم الذي شهدته منطقة "جولجا" بالإقليم، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، السبت.

وبدأ هجوم طالبان بعد منتصف الليلة الماضية من اتجاهات مختلفة باتجاه مركز منطقة "جولجا" في إقليم باغلان، واستمر حتى صباح اليوم السبت.

وأضاف المسؤول أن المنطقة ستسقط في أيدي طالبان، إذا لم يتم إرسال تعزيزات.

وما زال العنف يتصاعد في أفغانستان، مع استمرار الاشتباكات بين القوات الأفغانية وطالبان على العديد من الجبهات.

وتحدث مسؤولو الأمن عن اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان في عشرة أقاليم على الأقل في الساعات الـ24 الماضية.

ومايو/أيار الماضي، أوضحت الأمم المتحدة أن قرابة 1800 مدني لقوا حتفهم أو أُصيبوا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 خلال القتال بين القوات الحكومية وطالبان رغم جهود إحلال السلام.

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها سحب القوات بالكامل بحلول 11 سبتمبر/أيلول، بعد عقدين بالتمام من هجمات تنظيم القاعدة عليها.