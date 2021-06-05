البرازيل تجيز استخدام لقاحي سبوتنيك الروسي وكوفاكسين الهندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجازت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل، الجمعة، استيراد لقاح "سبوتنيك في" الروسي الواقي من فيروس كورونا لكنها قرنت موافقتها بشروط.



ووافقت الهيئة أيضا على استيراد لقاح كوفاكسين الذي تنتجه شركة بهارات بيوتك الهندية الخاصة.

وقال كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج، إن "(سبوتنيك في) سيصل إلى البرازيل في يوليو/تموز".

وبذلك ستكون البرازيل هي الدولة رقم 67 التي تقر استخدام اللقاح.

كان الطاقم الفني بالهيئة الصحية البرازيلية أوصى باستخدام اللقاح بشروط محددة منها منحه للبالغين الأصحاء فقط.

يأتي القرار بعدما رفضت الهيئة في أواخر أبريل/نيسان استيراد اللقاح الروسي بناء على توصية الطاقم الفني الذي أشار وقتها إلى عيوب "خطيرة" ونقص البيانات الضامنة لسلامته وجودته.

وتمكنت البرازيل من تحصين أكثر من 47 مليون فرد بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الواقية من الفيروس وهو ما يساوي 22.6% من السكان.

وسجل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية زهاء 17 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 470 ألف وفاة.