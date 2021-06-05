شكرا لقرائتكم خبر عن 567.4 مليون جنيه إجمالى موازنة جهاز "إدارة المخلفات" خلال العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمإلى مشروع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية الجديدة 2021/2022 نحو 567 مليون و441 ألف جنيه، فيما قدرت جملة التكاليف والمصروفات بـ 9 ملايين و660 ألف جنيه، مقابل 7 ملايين و676 ألف جنيه العام المالى الجارى 2021/2020.

وتتوزع التكاليف والمصروفات بواقع مليون و120 ألف جنيه خلال السنة المالية الجديدة للخامات ومواد ووقود وقطع غيار وهى نفس مخصصات العام الجاري، فيما قدرت الأجور بنحو 7 ملايين جنيه، مقابل 4 ملايين و916 ألف جنيه العام الجارى، فيما خصص للمصروفات مليون و540 ألف جنيه، مقابل مليون و650 ألف جنيه العام المالى الجارى، وقدرت جملة الإيرادات بنحو 2 مليون جنيه مقابل 8 آلاف العام الجارى، وهى حصيلة المنح والإعانات.

وأنشأ الجهاز بموجب القانون رقم لسنه 2020 كهيئة عامة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومقرة الرئيس مدينة القاهرة يتبع وزير البيئة، ويجوز لقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعأون مع مؤسسات الدولة والادارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.

كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدولة والمنظمات الدولية والاقليمية فى مجال إدارة المخلفات.