شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

واصل سعر اليورو الأوروبي تراجعه مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 5 يونيو 2021، لدى البنك المركزي المصري.



وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه لدى المركزي المصري نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، عند فتح تعاملات السبت، لدى 3 بنوك عاملة في مصر، هي بنك القاهرة عند مستوى 18.68 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع، ويليه البنك الأهلي المصري عند مستوى 18.95 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، ثم بنك الكويت الوطني عند مستوى 18.99 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر صرف لليورو مقابل الجنيه المصري، لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 19.11 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

ولدى بنك مصر جاء سعر اليورو عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وعند بنك SAIB سجل 19.04 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، ولدى بنك الأهلي اليوناني سجل 19.04 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، السبت، متوسط سعر بنحو 19.09 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع لدى بنك "اتس إس بي سي HSBC"، وبنك كريدي أجريكول.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى البنك المركزي المصري وماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهي السعر نفسه خلال تعاملات أمس الجمعة.

وجاء متوسط سعر الدولار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع لدى 8 بنوك عاملة في السوق المصرية، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، بنك التعمير والإسكان، بنك عودة، المصرف المتحد، البنك الأهلي المتحد، وبنك أبوظبي التجاري.

وعن أقل سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات السبت، جاء عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وبنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك القاهرة، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، أعلى سعر صرف للدولار في السوق المصرية، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، يليه البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في السوق المصري، خلال تعاملات السبت، لدى البنك المركزي المصري، ليصل إلى 22.13 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع، مقابل 22.14 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الجمعة.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند فتح تعاملات السبت 5 يونيو 2021، لدى المصرف المتحد بسعر 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، يليه بنك الكويت الوطني عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك أبوظبي التجاري.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، لدى 5 بنوك عاملة في مصر هي الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك مصر، والبنك الأهلي الكويتي.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك HSBC أعلى سعر صرف للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، السبت، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وهي السعر نفسه لدى المصرف العربي الدولي.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.90 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل 51.93 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس.