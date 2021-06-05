وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بمبدأ حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام واشنطن بمبدأ حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن، مساء امس، بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، تناول تعزيز الاستقرار في المنطقة، وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه: إن" الوزير بلينكن ونظيره العماني شددا على ضرورة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن".

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول استدامة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وحشد الدعم لإعادة الإعمار في قطاع عزة ومساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية العماني، عن تقدير السلطنة لجهود الولايات المتحدة التي ساهمت في التوصل لوقف إطلاق النار وجهود إعادة الإعمار، مؤكدًا موقف السلطنة الثابت بمركزية القضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفيما يخص الأزمة اليمنية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير الولايات المتحدة لجهود سلطنة عمان الداعمة للمبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركنج، والمبعوث الأممي مارتن جريفث.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف الحرب والعمليات العسكرية بما يُفسح المجال للحلول السلمية بين أطراف النزاع عبر المفاوضات والحوار المباشر بينها مع التأكيد على أهمية وأولوية دخول المواد الإنسانية والحياتية للشعب اليمني، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وسيادة أراضيه.