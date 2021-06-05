ناسا: مستعدون لمواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا

05 يونيو , 2021

لفتت المتحدثة باسم وكالة "ناسا" لـ"سبوتنيك" الى أنه "كان لدينا تبادلا ممتازا لوجهات النظر حول تحديد الأهداف المشتركة لمحطة "فينيرا – دي"، الفضائية الأوتوماتيكية التي سترسل إلى ​كوكب الزهرة​"، مشيرة الى أن "الوكالة مستعدة لمواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة في ​روسيا​".

وسجلت رائدتا ​الفضاء​ كريستينا كوتش وجيسيكا مير التابعتان لوكالة ناسا للعلوم الفضاء الأميركية، إنجازا تاريخيا بإتمام أول مهمة نسائية بحتة خارج مركبة في الفضاء.

وأضافت: "نرحب بالفرص المستقبلية حتى يواصل خبراؤنا مناقشة الخطط"، لافتة إلى أن "وكالة ناسا عملت خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشتركة في استكشاف الكواكب، وخاصة كوكب الزهرة".