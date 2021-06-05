05 يونيو , 2021
لفتت المتحدثة باسم وكالة "ناسا" لـ"سبوتنيك" الى أنه "كان لدينا تبادلا ممتازا لوجهات النظر حول تحديد الأهداف المشتركة لمحطة "فينيرا – دي"، الفضائية الأوتوماتيكية التي سترسل إلى كوكب الزهرة"، مشيرة الى أن "الوكالة مستعدة لمواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة في روسيا".
وسجلت رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مير التابعتان لوكالة ناسا للعلوم الفضاء الأميركية، إنجازا تاريخيا بإتمام أول مهمة نسائية بحتة خارج مركبة في الفضاء.
وأضافت: "نرحب بالفرص المستقبلية حتى يواصل خبراؤنا مناقشة الخطط"، لافتة إلى أن "وكالة ناسا عملت خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشتركة في استكشاف الكواكب، وخاصة كوكب الزهرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ناسا: مستعدون لمواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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