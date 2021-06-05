حقوق الإنسان تطالب بالتريث في اجراء الامتحانات

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها الخليج 365، إن "التعليم الالكتروني في البلاد لم ينجح وكان بحاجة الى مقومات عدة، فضلا عن وجود خلل في ايصال المادة العلمية للتلميذ والطالب من خلال التعليم عن بعد".ولفتت الحلفي الى ان "المناهج الدراسية لتلاميذ السادس الابتدائي غير مكتملة، واعمارهم لاتتناسب مع اعتماد التعليم الالكتروني، الامر الذي سيؤدي الى ان تكون العملية الامتحانية غير مجدية لهم في تحقيق نتائج جيدة".

واضافت الحلفي ان "الوضع الحالي الخاص بجائحة كورونا غير مناسب لاجراء الامتحانات ولم يتغير للأفضل من اجل اتخاذ وزارة التربية قرار اعتماد الامتحانات، الى جانب ذلك ضعف الانترنت وعدم قدرة بعض الاسر والطلبة على توفير خدمة انترنت او اجهزة حاسوب الكترونية لغرض التواصل في التعليم الالكتروني، لذا فان كل هذه التحديات ستنعكس على النتائج المتحققة في الامتحانات".



وقررت وزارة التربية في وقت سابق، تقليص المناهج الدراسية الخاصة بالمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي 2020 ــ 2021، ثم اتبعت ذلك بقرار الزمت فيه إدارات المدارس بالتقيد التام بقرار "تكييف" المناهج وذلك ضمن سلسلة إجراءاتها لتنظيم الدراسة خلال العام الحالي.