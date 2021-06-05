البرازيل تتجاوز عقبة الإكوادور وتبتعد في صدارة تصفيات المونديال

وسجل مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريشارليسون التقدم لمنتخب السامبا في الدقيقة 65، بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس ألكسندر دومينجيز من التصدي لها.

وتمكن نيمار من تأكيد الفوز، بعد أن سجل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد إسقاط زميله جابرييل جيسوس، وأشار الحكم إلى علامة الجزاء بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.



ورغم إخفاق نيمار في محاولته الأولى التي تصدى لها حارس الإكوادور دومينجيز، إلا أن الحكم أمر بإعادة الركلة بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى لحظة التسديد.

وبهذا الفوز واصلت البرازيل تربعها على عرش المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة من 5 مباريات، متقدمة على الأرجنتين صاحبة المركز الثاني بفارق 4 نقاط، وبقيت الإكوادور في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، علما بأن المنتخب الإكوادوري فاز في ثلاث من مبارياته الأربع السابقة في التصفيات.



وستتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى مونديال إلى قطر 2022 ويذهب صاحب المركز الخامس إلى الملحق.

ويلاقي منتخب البرازيل في المباراة المقبلة منتخب باراجواي في أسونسيون يوم 8 يونيو/ حزيران الحالي، بينما تلعب الإكوادور على أرضها ضد بيرو في نفس اليوم.