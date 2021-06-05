شكرا لقرائتكم خبر عن متى تستطيع الجمعية الأهلية الإعلان عن أنشطتها الواردة بنظامها الأساسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضوابط الإعلان عن ممارسة أيا من الأنشطة الواردة فى النظام الأساسى.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للائحة التنفيذية للقانون...

- يحظر على الجمعية الإعلان عن أو ممارسة أى من الأنشطة الواردة في نظامها الأساسى، متي كانت تتطلب ترخيصًا من أي جهة، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية بإصداره، كما يحظر عليها السماح لغيرها بمباشرة أى من هذه الأنشطة أو الإعلان عنها في مقرها أو في مكان تابع لها إلا بعد الحصول على ترخيص بمباشرة النشاط من الجهة المعنية بإصداره.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن، تعمل على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلى ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية، كما تم وضع برنامج تدريبى لجميع موظفى الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم ‏على التعامل مع المنظومة الإلكترونية‎.

كما يستهدف القانون وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.