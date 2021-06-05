أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 266 مليون دولار لأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، عن تقديم أكثر من 266 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة لأفغانستان، حسبما أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وتأتي المساعدة في الوقت الذي تكمل فيه الولايات المتحدة خفض عدد القوات العسكرية، وقد أدى الرحيل الوشيك إلى مخاوف بشأن عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن "هذا التمويل سيسمح لشركائنا بتوفير الحماية المنقذة للحياة والمأوى وفرص كسب الرزق والرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة الصحية للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) المستمر".

وأضافت أن التمويل سيعالج ايضا حماية النساء والفتيات الافغانيات اللائي يواجهن العنف القائم على نوع الجنس .

وحزمة المساعدات هي جزء من 600 مليون دولار كانت إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قد تعهدت بها في نوفمبر الماضي، خلال مؤتمر دولي للمساعدات. وفي الأصل، تم حجب نصف المساعدات حتى يتم التوصل إلى حل في محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر. ولا تزال تلك المحادثات في طريق مسدود.​