بوتين: سنسعى للحد من الخلافات مع ألمانيا لتصل إلى الصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - سان بطرسبرج- (د ب أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسعى للحد من الخلافات مع ألمانيا لتصل إلى الصفر متوقعا تحسن العلاقات الثنائية.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون العلاقات الروسية الألمانية موثوقة ومستقرة بعد مغادرة أنجيلا ميركل لمنصب المستشارة الألمانية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية الرسمية.

وقال بوتين أمس الجمعة ، خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الرائدة في العالم، نظمته وكالة "تاس" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في سان بطرسبرج:" أود أن تكون أفعال الحكومات الألمانية المستقبلية مستقرة وموثوق بها، سنسعى للحد من الخلافات لتصل إلى الصفر. إن ألمانيا من بين شركائنا المهمين في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا على حد سواء ، ونتوقع أن يتحسن الوضع فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية".

ووصف الزعيم الروسي ميركل بأنها "شريك ثابت جدير بالثقة" بالنسبة لروسيا، وأيضا باعتبارها "من ذوي الخبرة السياسية" وأنها "شخص صريح .. يدافع بمهارة عن موقفه"، مضيفاً ، :"هناك أشياء يمكن أن تروق أو لاتروق لنا، لكنها شريك ثابت جدير بالثقة".​