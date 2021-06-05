حدث ليلاً| توفير مساكن لائقة لأهالي منطقة نادي الصيد.. واهتمام رئاسي بمسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض لمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 195072 حتى اليوم.

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الرئيس السيسي يناقش العاملين في موقع توسعة كوبري المنيب العلوي (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد 106 كيلو مترات، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلًا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجري تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

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البابا تواضروس: اهتمام رئاسي بمسار العائلة المقدسة

أكد البابا تواضروس الثاني، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية وفي المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة.

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انخفاض ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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"لن يضار أحد".. محافظ الإسكندرية: توفير مساكن لائقة لأهالي منطقة نادي الصيد

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدولة تسعي إلي توفير مساكن لائقة للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية للقضاء علي العشوائيات والمناطق الخطرة، وتوفير حياة لائقة وكريمة لكافة المواطنين .

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النيابة تطلب التحريات حول اتهام شاب بتصوير مستشفى بكفر الشيخ

أمر علي الحناوي، وكيل نيابة البرلس في كفر الشيخ، الجمعة، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بطلب تحريات المباحث حول واقعة اتهام شاب بالتشهير، والإساءة إلى مستشفى برج البرلس، وتصويره بالمخالفة لقرار وزيرة الصحة بمنع التصوير في المستشفيات الحكومية.

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الحكومة تكشف حقيقة صرف إيقاف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء خلال الفترة الماضية بشأن إيقاف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء، اعتبارًا من يونيو الجاري لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة.

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محافظ الإسكندرية: حصر احتياجات الأسر بمنطقة نادي الصيد وسيتم نقلهم إلى "بشاير الخير 3 و5"

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن منطقة نادي الصيد من المناطق المحيطة بمطار النزهة، وهى منطقة عشوائية بصورة كبيرة، وعلى مدار الست سنوات الماضية يتعذب أهلها في الشتاء، موضحا أن المياه ترتفع فى المنازل أكثر من متر ونصف.

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٦ آلاف وحدة سكنية.. التفاصيل الكاملة لأزمة نادي الصيد بالإسكندرية

علق محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على أسباب حالة الغضب التي شهدتها منطقة نادي الصيد وسط المحافظة، تعقيبًا على احتجاجات أهالي المنطقة بعد قرار نقلهم لمساكن جديدة.

وقال الشريف في بيان صحفي، اليوم السبت، إن المنطقة عشوائية وتعاني خلال فصل الشتاء من ارتفاع مياه الأمطار داخل المنازل لأكثر من 1 متر، وجرى عرض المشكلة على رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بنقل الأهالي لمساكن "بشائر الخير" في إطار توفير حياة كريمة لهم.

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الأردن يسمح للمسافرين متلقي تطعيم فيروس كورونا بالقدوم للمملكة

أعلنت خلية الأزمة الأردنية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الجمعة، السماح للمسافرين متلقي تطعيم فيروس كورونا (مكتمل الجرعات وحسب نوع التطعيم) والحاصلين على شهادة تطعيم أو ما يثبت ذلك بالقدوم للمملكة، والاكتفاء بإجراء فحص (PCR) لهم من جهة القدوم خلال 72 ساعة التي تسبق صعودهم الطائرة من أول محطة مغادرة.

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البرازيل: أكثر من ألف حالة وفاة بفيروس كورونا و38 ألف إصابة

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، ألفا و454 حالة وفاة جديدة بكورونا، و37 ألفا و936 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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بوتين يدعو لمواصلة الحوار حول معاهدة السلام مع اليابان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة مواصلة الحوار مع اليابان لعقد معاهدة السلام معها، علما أن المعاهدة لا تزال معلّقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

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فرنسا: 81 حالة وفاة ونحو 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، الجمعة، تسجيل 81 حالة وفاة و6 آلاف و953 إصابة بفيروس "كورونا" على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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