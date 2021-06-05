"كورونا" في 24 ساعة| انخفاض الإصابات في مصر.. وتوجيهات رئاسية بتوفير أكبر قدر من اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 861 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 46 حالة جديدة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات فيروس كورونا.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض لمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

عوض تاج الدين: توجيهات رئاسية بتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا

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