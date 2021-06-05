تقرير يكشف عن تزايد معدلات الانتحار في تركيا تحت حكم أردوغان

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

انتحر عامل بناء تركي يدعى عبد الله إرتم، في مدينة مرسين، بسبب المشكلات الاقتصادية التي لاحقته في الفترة الأخيرة.



وتزايد معدلات الانتحار في تركيا تحت حكم أردوغان ومعهد الإحصاء يتكتم.

وقال موقع «KRT» التركي، إن إرتم أب لـ6 أطفال، وقرر بسبب الصعوبات الاقتصادية الانتحار في منزله.

وأكدت الفرق الطبية التي حضرت إلى مكان الحادث بناء على إخطار من جيرانه، نقل جثته إلى مشرحة مستشفى مدينة مرسين لتشريح الجثة، وبدأ التحقيق في الحادث.