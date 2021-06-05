معاناة الأتراك.. تركيا تشهد زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي

فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية.

ونشرت شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش) التسعيرة الخاصة بشهر يونيو/ حزيران عبر موقعها الالكتروني.

وبالنسبة للوحدات السكنية، نصت التعريفة الجديدة على زيادة بنحو 1 في المئة مقارنة بتسعيرة شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الألف متر مكعب نحو 1328 ليرة و65 قرشا، بينما بلغ سعر الألف متر مكعب للوحدات الصناعية نحو 1486 ليرة و12 قرشا.

هذا وطبقت زيادة بنحو 5 في المئة على الغاز الطبيعي الذي تستخدمه محطات توليد الكهرباء وارتفع سعر الألف متر مكعب ليسجل 1713 ليرة و25 قرشا.