تقرير: كابوس التضخّم يخيم على الاقتصاد التركي

يمرّ الاقتصاد التركي بأسوأ فتراته منذ قرابة عقدين، ويعاني من كابوس تضخّم أسعار المستهلكين بالموازاة مع شبح الكساد العميق الذي يخيّم على الأسواق، ويقوم بتنفير المستثمرين ويدفعهم للهروب من البلاد، وأمام هذا الواقع المأساوي يبدو أنّ التعافي الاقتصادي التركي الذي يتوقف على سياسة نقدية قوية بات حلماً بعيد المنال.

وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي في تركيا على السياسة النقدية القوية بسبب ارتفاع معدل التضخم في البلاد والتخفيضات المحتملة لتحفيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكانت تركيا واحدة من الاقتصادات القليلة التي نمت العام الماضي حيث أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند أقل من التضخم، مما ساعد الحكومة على هندسة طفرة في الاقتراض من خلال زيادة الإقراض من قبل البنوك التي تديرها الدولة.

بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 17.1٪. يقول العديد من الأتراك إن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع ، مشيرين إلى تكلفة الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى.