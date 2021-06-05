شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف للحكومة من إصدار قانون الصكوك السيادية أبرزها جذب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجارى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، حيث يناقش خلال جلسة الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

واستعرض التقرير أهداف هذا المشروع بقانون، والتى جاء أبرزها كالتالى:

1- استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل.

2- تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.

3- تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

4- تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

5- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.