محمد الفلاح - أمريكا: الحوثيون يتحملون مسؤولية كبرى عن الصراع في اليمن

السبت 5 يونيو 2021

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران بـ "التقاعس" عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع.



وقالت الوزارة، بعد عودة المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ من المنطقة، إنه في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة الدؤوب في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات، والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني.