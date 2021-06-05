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الصين: 24 إصابة جديدة بكورونا بينهم 11 لوافدين

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إنها سجلت 24 حالة إصابة جديدة بفيروس أمس الجمعة، موضحة أن 11 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وذكرت اللجنة، أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 28، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91218، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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