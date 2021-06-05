شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 24 إصابة جديدة بكورونا بينهم 11 لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إنها سجلت 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، موضحة أن 11 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وذكرت اللجنة، أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 28، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91218، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.