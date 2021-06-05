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من سن الثالثة.. الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح «سينوفاك» للأطفال

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الدمام - شريف احمد - قال يين ويدونغ رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس للفئة العمرية، من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو حزيران، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاما.

وأضاف يين في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني، إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد إستراتيجيات التطعيم.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح، أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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