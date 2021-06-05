محاكمة متهم بحيازة وتصنيع المفرقعات بالبدرشين السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الخامسة "جنايات"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة متهم بتصنيع وحيازة عبوات متفجرة ومواد مفرقعة خلال عام 2014 بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ع.م.ف، 28 سنة، فني شبكات محمول، حيازة وتصنيع مواد تدخل في حكم المفرقعات بدون ترخيص.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة البدرشين مفادها حيازة المتهم للأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبة تحتوي 4 عبوات مفرقعة وأكياس بلاستيكية بها مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات تم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.