النيابة تطلب التحريات حول اتهام شاب بتصوير مستشفى بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أمر علي الحناوي، وكيل نيابة البرلس في كفر الشيخ، الجمعة، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بطلب تحريات المباحث حول واقعة اتهام شاب بالتشهير، والإساءة إلى مستشفى برج البرلس، وتصويره بالمخالفة لقرار وزيرة الصحة بمنع التصوير في المستشفيات الحكومية.

وشهدت جلسة التحقيق مع الشاب، حضور محمود أبوزيد، وعمرو البطاط، وكرم بهوت، المحامين تطوعًا مع الشاب بعدما تبين عدم ارتكابه عملية تصوير مقطع الفيديو.

تعود التفاصيل عندما تلقى المقدم أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس، بلاغًا من الدكتور محمد شلبي، نائب مدير مستشفى برج البرلس، يتهم فيه أحد شباب مدينة برج البرلس يدعى "وائل.ا"، في العقد الثالث من عمره، بالأساءة إلى المستشفى، والتشهير به، من خلال تصويره مستشفى برج البرلس من الداخل.

وتبين من بلاغ نائب مدير مستشفى برج البرلس، أن عملية تصوير مقطع الفيديو جاء بالمخالفة لقرار وزيرة الصحة بمنع التصوير في المستشفيات الحكومية، دون الحصول على تصريح رسمي من الوزارة، والنشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2235 لسنة 2021 إداري مركز شرطة البرلس، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، فيما تستكمل باقي تحقيقاتها.​