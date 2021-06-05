٦ آلاف وحدة سكنية.. التفاصيل الكاملة لأزمة نادي الصيد بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

علق محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على أسباب حالة الغضب التي شهدتها منطقة نادي الصيد وسط المحافظة، تعقيبًا على احتجاجات أهالي المنطقة بعد قرار نقلهم لمساكن جديدة.

منطقة عشوائية

وقال الشريف في بيان صحفي، اليوم السبت، إن المنطقة عشوائية وتعاني خلال فصل الشتاء من ارتفاع مياه الأمطار داخل المنازل لأكثر من 1 متر، وجرى عرض المشكلة على رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بنقل الأهالي لمساكن "بشائر الخير" في إطار توفير حياة كريمة لهم.

شائعة أثارت غضب الأهالي

وأوضح الشريف أسباب حالة الغضب التي شهدتها منطقة نادي الصيد، قائلا: "إن بعض أصحاب المصالح المغرضة في استمرار العشوائيات أشاعوا أنه سيتم نقل الأهالي لأماكن بعيدة عن محل سكنهم الحالي، وأنه لن يتم توفير سكن بديل للبعض، وهذا أمر غير صحيح، حيث سيتم نقلهم لمساكن جديدة تبعد نحو ٣ كيلو متر فقط عن المنطقة"

نقل الأهالي لـ"بشائر الخير" داخل مدينة الإسكندرية

وأضاف أنه تقرر نقل أهالي منطقة نادي الصيد إلى مساكن بشائر الخير"3" و"5"، والتي تبعد عن محل سكنهم بين 2 إلى 3 كيلو متر فقط، متابعا "أنه لن يتم نقل أي أسرة من وحدتها السكنية إلا إلى وحدة سكنية أفضل، ولن يضار أحد بهذا النقل في إطار التوجيهات الصادرة في ذلك الشأن".

٦ آلاف وحدة سكنية وألف محل وورشة جديدة للأهالي

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر توفير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية لنقل نحو 6 آلاف أسرة وتوفير 1000 محل وورشة بديلة في بشائر الخير لأصحاب المنشآت بالمنطقة، مبينا أن خطة النقل ستكون على مراحل لتكون الأولوية لسكان المساكن الأكثر خطورة والصادر لها قرارات إزالة.

خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية

واختتم محافظ الإسكندرية حديثه قائلا، إن الدولة تولي اهتماما غير عادي للأهالي البسطاء، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع من خلال الإهتمام بتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وبناء أماكن حضرية لنقل قاطني تلك المناطق، والدليل على ذلك المشروع القومي "بشائر الخير" بجميع مراحله والذي كان هدفه الأساسي رعاية ودعم المواطنين البسطاء.