«خصوم» نتنياهو على أعتاب السلطة

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

تقترب إسرائيل من نهاية حقبة، بعد إعلان ائتلاف متنوع في اللحظة الأخيرة يمكن أن يطيح خلال أيام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، الذي شغل المنصب لأطول فترة في تاريخ الدولة العبرية، التي أكدت واشنطن دعمها الثابت لها أيا تكن الحكومة.

ويتكون هذا الائتلاف غير المسبوق من ثمانية أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين وحزب عربي، تتبنى مواقف متناقضة في كل القضايا باستثناء الرغبة في إزاحة نتنياهو عن السلطة.

ويفترض أن يصوت البرلمان الاسرائيلي «الكنيست» على الثقة في فريق الحكومة خلال أسبوع. لكن نتنياهو بدأ مضاعفة محاولاته لزعزعة الاتفاق، على أمل حدوث انشقاقات في الائتلاف في اللحظة الأخيرة.

وكتب نتنياهو في تغريدة على «تويتر» كسر فيه الصمت الذي يلتزمه منذ إعلان الاتفاق: «يجب على جميع النواب المنتخبين بتأييد اليمين معارضة هذه الحكومة اليسارية الخطيرة».

وعبر حسابه الشخصي على «تويتر»، دعا نتنياهو حزب «الليكود»، الذي يتزعمه حلفاؤه اليمينيون السابقون، إلى «سحب» توقيعاتهم «الآن».

وكان دعم زعيم الحزب اليميني «يمينا»، والحليف السابق لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، حاسماً في تشكيل الائتلاف المناهض لنتنياهو.

من جانبها، أكدت واشنطن أن الولايات المتحدة ستبقى في كل الأحوال حليفة للدولة العبرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين: إن واشنطن ستبقي على «دعمها الثابت» لإسرائيل «مهما حدث، وأيا تكن الحكومة»، مؤكداً أنه «لن يتغير شيء حتى لو تغيرت الحكومة».

كما أكد نية واشنطن المساعدة في إعادة بناء مخزون الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ، الذي استخدمت صواريخه بكثافة خلال النزاع الذي استمر 11 يوماً مع حركة «حماس» في قطاع غزة في مايو.

وشهد مساء الأربعاء الماضي، مع توقيع اتفاق الائتلاف من قبل نفتالي بينيت والنجم التلفزيوني السابق يائير لبيد، الذي أصبح وسيطاً، ومنصور عباس زعيم حزب عربي إسرائيلي، وهم يبتسمون، نقطة تحول في التاريخ السياسي لإسرائيل.

ويشكل عرب إسرائيل عشرين في المئة من سكان الدولة العبرية. لكن باستثناء مرتين خلال 71 عاماً، بقوا بشكل عام على هامش اللعبة السياسية.

ويعتبر انضمام القائمة العربية الموحدة، التي يقودها منصور عباس، إلى ائتلاف حكومي في إسرائيل أول خطوة من نوعها لحزب عربي في الدولة العبرية، لم تؤيدها الأحزاب العربية الأخرى.

وكتب منصور عباس في صفحته على «فيسبوك»: «نوقع اتفاقاً تاريخياً لدخول الائتلاف الحكومي يوفر حلولاً لمشاكل مجتمعنا العربي الحارقة، في مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وميزانيات ضخمة».