«ميليشيات الحوثي» تغير أسماء مدارس حجة بأخرى طائفية

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

في إطار دأبها على مساعي طمس الهوية اليمنية وتفكيك النسيج المجتمعي وحوثنة التعليم في ‎اليمن، كشفت وثيقة حديثة عن توجيه لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران باستبدال أسماء مدارس في محافظة حجة بأسماء طائفية. واستهدف قرار صادر عن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة تغيير أسماء 12 مدرسة أساسية وثانوية، في مديرية «الشاهل» التابعة لحجة حسب الوثيقة التي نشرتها وكالة «2 ديسمبر» اليمنية.

ومن بين المدارس المستهدفة «مدرسة الزبيري»، وتم استبدال الاسم بـ «مدرسة الإمام الهادي». كما استبدلت تسمية «17 يوليو» باسم «السيدة زينب بنت علي»، و«الميثاق» بـ «الإمام الحسن بن علي» وذلك تأكيدا على نهجها الطائفي. ولم يسلم أسم «عمر المختار» من امتعاض ميليشيات الحوثي التي غيرت أسم المدرسة إلى تسميتها باسم أحد قتلاها.