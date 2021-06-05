«المركزي اللبناني»: 400 دولار شهرياً لعملاء البنوك.. والودائع آمنة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (رويترز)

أعلن مصرف لبنان المركزي، أمس، أن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر 2019 سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهرياً، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

وحالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية، وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج، منذ تفجر الأزمة المالية أواخر 2019.

وبموجب تعميم للبنك المركزي صدر العام الماضي، يحق للمودعين السحب من حساباتهم الدولارية، مع الدفع بالعملة المحلية، لكن بسعر 3900 ليرة للدولار.

ولا يزيد ذلك السعر على حوالي ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء، التي سجلت ما يصل إلى 13 ألف ليرة للدولار أمس، لكنها الطريقة الوحيدة أمام لبنانيين كثيرين للوصول إلى مدخراتهم.

وعندما صدر تعميم العام الماضي كان سعر السوق السوداء في لبنان نحو نصف مستواه الحالي. ويتكبد أصحاب الحسابات اللبنانيون الذين يسحبون بسعر 3900 ليرة خسارة بنحو 70 في المئة، وثمة دعوات للبنك المركزي لرفع ذلك السعر.

ويمنح قرار أمس المودعين ما يصل إلى 800 دولار، بسعر صرف قريب من سعر السوق، عقب فوضى ليومين في القطاع المالي.

وقال البنك المركزي في بيان: إن من المقرر أن يصدر لاحقاً تعميم سيحدد تفاصيل القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو، وسيطبق على قيمة الحسابات، كما في نهاية مارس 2021.

وكان البنك المركزي أصدر بياناً، يوم الأربعاء الماضي، بأنه سيوقف السحب عند سعر 3900 ليرة الثابت، دون إسهاب.

لكنه سرعان ما تراجع، أمس الأول، عقب اندلاع احتجاجات، ليطمئن حاكم البنك المركزي المودعين بأنه لم يفلس، وبأن ودائع اللبنانيين آمنة وسيستردونها.