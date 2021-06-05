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744 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية 

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 744 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 143 ألفا و 596 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت تسجيل حالتين وفاة جراء الإصابة بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1971، فيما تعافى 474 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 133 الفا و 763 حالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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