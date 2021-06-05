واشنطن: ملتزمون بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، التزامها التام بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "أجريت محادثات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بشأن العنف القائم، وملتزمون بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني".



وتابع وزير الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر تويتر، "الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون فرصا متساوية للتمتع بالسلام والحرية والكرامة".

وأمس الجمعة، أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، النار تجاه طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، ظهرت في أماكن مختلفة في سماء مدينة غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن الفصائل داخل القطاع قامت بإطلاق النار بشكل مكثف تجاه الطائرات المسيرة، وأفادت مصادر محلية عن إسقاط اثنتين من هذه المسيرات في منطقة الشجاعية والصفطاوي في مدينة غزة.



وبدأ صباح الجمعة 20 مايو/أيار الماضي، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما في قطاع غزة.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى، في شهر رمضان الماضي.

وتطالب حماس والفصائل الفلسطينية بوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس، بما في ذلك الاقتحامات للمسجد الأقصى، ومحاولات التهجير الجماعي من حي الشيخ جراح.