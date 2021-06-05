حظر عامين من فيسبوك .. أول رد من دونالد ترامب على حظره من قبل الموقع الشهير

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وكالة "بلومبرج" الأميركية، الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرر تعليق حساب الرئيس السابق دونالد ترامب لمدة عامين جديدين.

وأوضح المصدر أن "فيسبوك" أعلن تمديد حظره لحساب ترامب لمدة عامين، قائلا إنه سيتم إلغاء حظره عام 2023.

وعاد أكبر موقع للتواصل الاجتماعي للقول: "ستتم إعادة تنشيط الحساب فقط إذا تراجعت المخاطر على السلامة العامة".

وأوضح نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون العالمية في فيسبوك: "نظرا لخطورة الظروف التي أدت إلى تعليق ترامب، نعتقد أن أفعاله تشكل انتهاكا صارخا لقواعدنا التي تستحق أقصى عقوبة متاحة بموجب بروتوكولاتنا الجديدة".

وحظرت عدة منصات اجتماعية ترامب، في أعقاب أعمال الشغب يوم 6 يناير في مبنى الكونغرس الأميركي، بسبب مزاعمه غير المستندة إلى أي دليل بتزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت المنصات الاجتماعية، آنذاك، إن منشورات وتدوينات ترامبتحرض على العنف وتهدد السلامة العامة.

وفي أعقاب ذلك، أطلق الرئيس الأميركي السابق مدونة خاصة به لمشاركة بياناته وإعلاناته مع أنصاره، قبل أن يقرر إغلاقها، أول أمس الأربعاء.

وأكد كبير مساعدي ترامب، جيسون ميلر، أن المدونة "لن تعود"، واصفا إياها، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، بأنها "مساعدة للجهود الأوسع التي نبذلها ونعمل عليها".

ولم يتضح على الفور ما هي الوسائل الأخرى التي قد يلجأ إليها ترامب للتواصل مع مؤيديه.

البيت الأبيض يعلق على قرار تعليق حساب دونالد ترامب

علق البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على قرار شركة “فيسبوك” بتعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على المنصة لمدة عامين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، تعليقًا على قرار حظر حساب ترامب بموقع فيسبوك: "يبدو أنه من غير المحتمل أن يغير الحمار الوحشي خطوطه خلال العامين المقبلين"، وفقًا لشبكة “سي.إن.إن” الأمريكية.

وكانت فيسبوك أعلنت أنها ستقيم الظروف بعد ذلك لمعرفة ما إذا كان ينبغي السماح لترامب بالعودة.

وأضافت الشركة أنه بمجرد انتهاء العامين ستتوجه "إلى الخبراء لتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر أم لا.

وتابعت: "سنقيم العوامل الخارجية، بما في ذلك حالات العنف والقيود المفروضة على التجمع السلمي وغيرها من مؤشرات الاضطرابات المدنية، إذا قررنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنقوم بتمديد التقييد لفترة زمنية محددة وسنواصل إعادة التقييم حتى يتراجع هذا الخطر".

رد ترامب

من جانبه، رد ترامب على قرار فيسبوك بوصفه بأنه "إهانة"، مُعتبرًا أنه "لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من خلال "الرقابة والإسكات".

وقال ترامب: "إن حكم فيسبوك إهانة لـ 75 مليون شخص سجلوا الأرقام القياسية، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، ممن صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020، ولا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات، وفي النهاية ، سنفوز. لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الإساءة بعد الآن!".