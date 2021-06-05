شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطلب مساندة أممية لتمويل محكمة اغتيال الحريري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، من الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة، أمس الجمعة، البحث عن سبل لتمويل المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، على وجه السرعة، في ضوء صعوبات التمويل التي تواجهها.

وقال دياب في الرسالة «حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء».

ونفد التمويل الخاص بمحكمة الأمم المتحدة، التي أُنشئت لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، وسط الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد؛ مما يهدد خطط إجراء محاكمات مستقبلية.

وقد تغلق المحكمة، التي تتلقى 51 % من تمويلها من التبرعات الطوعية و49 % من الحكومة اللبنانية، أبوابها بعد يوليو؛ إذا لم يتم حل أزمة التمويل.

وألغى قضاة المحكمة، الخميس، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري عام 2005 بسبب توقعات بإغلاقها في وقت يعاني فيه لبنان أزمة مالية عميقة تهدد استقراره.

وتسببت الأزمة، التي تفجرت في أواخر 2019، في فقدان الناس وظائفها ووضع أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر وتآكل نحو 90 % من قيمة العملة.

وقال دياب «فيما نعيد تأكيد التزامنا الثابت تجاه المحكمة، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الصعوبات المالية يجب ألّا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية».