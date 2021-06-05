شكرا لقرائتكم خبر عن 60 قرية عراقية تحت مرمى سلاح جيش أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التليفزيون العراقي الرسمي، أمس الجمعة، أن أكثر من 60 قرية كردية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أصبحت تحت مرمى سلاح قوات نظام أردوغان والقصف اليومي لملاحقة حزب العمال الكردستاني.

وذكر تقرير لتليفزيون «العراقية» الرسمي أن «القوات التركية تواصل منذ 40 يوما عملياتها العسكرية في قرى وجبال محافظة دهوك في إقليم كردستان والتوغل لأكثر من 50 كيلو مترا لملاحقة حزب العمال الكردستاني، مما تسبب بتهجير العوائل الكردية العراقية من أكثر من 60 قرية، فضلا عن تجريف نحو 5 آلاف دونم من الأراضي الزراعية والغابات والمناطق السياحية».

وأوضح التقرير أن «القوات العسكرية التركية عمدت إلى شق الطرق لتسهيل حركة آليات القوات العسكرية التركية التي تطارد حزب العمال الكردستاني، حيث شرعت هذه القوات بتنفيذ عملياتها في الأقضية والنواحي والقرى بعد أن كانت عملياتها في السابق تقتصر على قصف تجمعات حزب العمال الكردستاني في المرتفعات الجبلية».

ولفت التقرير إلى أن القوات التركية بعد سيطرتها على المرتفعات الجبلية شرعت بإقامة حزام أمني وأن عشرات القرى الكردية العراقية هي الآن تحت مرمى سلاح القوات التركية، فيما اضطر سكان القرى إلى الهجرة والنزوح من قراهم خوفا من العمليات العسكرية.

يشار إلى أن الحكومة العراقية قد استدعت السفير التركي لدى بغداد أكثر من مرة للاحتجاج على العمليات العسكرية التي تشنها بلاده داخل العراق.

من جانبه، أعلن مجلس الأمن التركي، الأربعاء، أن أنقرة مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في أراضي كل من العراق وسوريا رغم معارضة سلطات البلدين.