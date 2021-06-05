شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تحمل إثيوبيا مسؤولية خلافات «النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حملت الخرطوم، أديس أبابا، المسؤولية عن خلافات سد النهضة، لافتة في ذات الوقت إلى أن الباب لا يزال مفتوحا لتغيير منحى تطور المجريات.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس: إن بلاده دعمت منذ البداية مشروع سد النهضة وحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل، وفقا للقانون الدولي للمياه، مؤكدا أن المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015 باعتبارها المرجعية القانونية للتفاوض.

وتابع الوزير السوداني «أن إثيوبيا غيرت موقفها فجأة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه، وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة»، مذكرا أيضا أن الخرطوم اقترحت توسيع مظلة المفاوضات التي جرت تحت إشراف الاتحاد الأفريقي بشأن الموضوع، كي تشمل أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بيد أن الجانب الإثيوبي رفض هذه المبادرة. حسب حديثه.

وشدد عباس على «ضرورة وإمكانية تغيير المسار الحالي بنقلة نوعية في الملف تجعل سد النهضة منطلقا للتعاون بين الدول الثلاث وليست وسيلة للهيمنة السياسية وذلك بربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائي وخطوط السكة الحديد ومشاريع الأمن الغذائي المشتركة».